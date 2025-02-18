Врач рассказала о неожиданной пользе колы для организма

Если регулярно употреблять сладкую газированную воду, можно нанести вред здоровью. Однако существует и положительное влияние напитка на организм, заявила врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в беседе с порталом «Страсти» .

По ее словам, ежедневно употреблять колу можно только в одном случае — если она нужна для растворения желудочных безоаров. Это плотные инородные тела в желудке, которые нарушают прохождению пищи и вызывают тошноту и другие проблемы.

Врач объяснила, что в составе напитка есть угольная и фосфорная кислоты. Они размягчают структуру безоара. Комок быстрее расщепляется, а газирование помогает продвигать остатки пищи в кишечник.

Однако процесс употребления колы для растворения безоаров должен проходить только под контролем врача и только при фитобезоарах — органических скоплениях. В ином случае требуется хирургическое вмешательство.

Ранее жительница Петербурга выпила колу с жидким азотом и едва не умерла. Ее доставили в больницу с ожогом пищевода.