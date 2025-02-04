Врач рассказала, когда при раке можно избежать операции

При лечении некоторых органов можно избежать хирургического вмешательства, если удается достичь полного ответа на терапию, сообщила РИАМО глава центра диагностики и лечения опухолей ЖКТ больницы «Хадасса» в Израиле Аяла Хуберт.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Он призван привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания, а также значительно снизить смертность от рака.

«Мы стараемся выявить пациентов, у которых наблюдается полный ответ на терапию, чтобы избежать операции. Приведу два примера: рак пищевода и рак прямой кишки. Мы начинаем с комбинированной лучевой и химиотерапии, чтобы уменьшить размер опухоли, а затем переходим к хирургии. Однако у некоторых пациентов, возвращающихся с отчетами о патологии, не обнаруживается никаких остатков рака», — сказала Хуберт.

Она добавила, что сейчас в больнице пытаются выявить таких пациентов до операции с помощью ПЭТ-сканирования, МРТ и биопсии, чтобы избежать ненужного хирургического вмешательства.

«Мы можем распознать специфические типы рака, особенно при раке кишечника, которые называют опухолями с дефицитом MMR или опухолями с высоким уровнем MSI. Эти опухоли очень чувствительны к иммунотерапии, но не реагируют на химиотерапию или биологические препараты. Мы даже можем вылечить метастатическое заболевание, если вовремя распознаем этот подтип рака. Это крайне важно — выявлять подобные опухоли, которые можно лечить без лучевой терапии, хирургии и химиотерапии», — подчеркнула онколог.

Как отметила Хуберт, еще одна важная инновация последних 3-4 лет касается пациентов после резекции рака кишечника.

«Ранее после получения патологического отчета онкологи обычно рекомендовали профилактическую химиотерапию на шесть месяцев, чтобы предотвратить рецидив рака. Однако мы не знали, является ли пациент полностью здоровым и принимает химиотерапию напрасно, или же в его организме остаются микроскопические раковые клетки. Теперь у нас есть новый инструмент — минимальная остаточная болезнь (MRD) или циркулирующая опухолевая ДНК (CT-DNA)», — пояснила специалист.

Она уточнила, что этот анализ крови проводится через месяц после операции. Если в образце обнаруживается ДНК опухоли (положительный результат), это означает, что в организме остаются активные раковые клетки. Если результат отрицательный, риск рецидива крайне низкий, и можно избежать излишней профилактической химиотерапии.

«Для пациентов с положительным результатом анализа, у которых риск рецидива практически 100%, я однозначно назначу химиотерапию, возможно, даже более интенсивную, чем обычно. Таким образом, у нас появился уникальный инструмент — анализ крови, который позволяет определить, остались ли в организме пациента раковые клетки», — заключила эксперт.