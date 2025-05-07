Врач рассказала, как выбрать самую полезную овсяную кашу

Врач Соломатина: в полезной овсянке должно быть не менее пять грамм белка

Диетолог и врач общей практики Елена Соломатина рассказала, что самая полезная овсянка содержит в себе минимум пять грамм белка, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Как отметила эксперт, овсянка является одним из самых полезных продуктов. Особенно она ценна высоким содержанием клетчатки, которая становится пробиотиком для бактерий кишечника. Также значительную роль играют бета-глюканы, являющиеся разновидностью клетчатки и способствующие снижению уровень холестерина, профилактике метаболического синдрома, сахарного диабета и атеросклероза.

Более того, овсянка содержит в себе множество минералов, витаминов группы В и дающих энергию углеводов. Однако врач предупредила, что для современного неактивного человека много углеводов не полезно. Часто энергия, которую люди не тратят за день, откладывается в жировую ткань, что повышает уровень холестерина в крови.

Соломатина рекомендовала выбирать кашу с содержанием не менее пяти граммов белка и избегать продуктов с сахаром и ароматизаторами в составе.

«Однако даже у овсянки есть недостатки. В ней содержится фитиновая кислота, которая может вымывать микро- и макроэлементы. Самый полезный геркулес варится не менее 30 минут. Пользы будет поменьше в экземплярах, которые варятся 20 минут», — добавила специалист.