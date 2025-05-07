Врач рассказала, как выбрать самую полезную овсяную кашу
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Диетолог и врач общей практики Елена Соломатина рассказала, что самая полезная овсянка содержит в себе минимум пять грамм белка, сообщает сайт «Узнай.ру».
Как отметила эксперт, овсянка является одним из самых полезных продуктов. Особенно она ценна высоким содержанием клетчатки, которая становится пробиотиком для бактерий кишечника. Также значительную роль играют бета-глюканы, являющиеся разновидностью клетчатки и способствующие снижению уровень холестерина, профилактике метаболического синдрома, сахарного диабета и атеросклероза.
Более того, овсянка содержит в себе множество минералов, витаминов группы В и дающих энергию углеводов. Однако врач предупредила, что для современного неактивного человека много углеводов не полезно. Часто энергия, которую люди не тратят за день, откладывается в жировую ткань, что повышает уровень холестерина в крови.
Соломатина рекомендовала выбирать кашу с содержанием не менее пяти граммов белка и избегать продуктов с сахаром и ароматизаторами в составе.
«Однако даже у овсянки есть недостатки. В ней содержится фитиновая кислота, которая может вымывать микро- и макроэлементы. Самый полезный геркулес варится не менее 30 минут. Пользы будет поменьше в экземплярах, которые варятся 20 минут», — добавила специалист.