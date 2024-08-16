Врач Ефимова рассказала, как малина может спасти организм в сезон простуд

Сезон простуд наступает осенью и зимой. Малина поможет в это время укрепить иммунную систему и снизить риск заболевания, это крайне полезная для организма ягода. Об этом РИАМО рассказала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова.

«Сезон простуд обычно наступает осенью и зимой, когда повышается риск переохлаждения, а также когда вирусы простудных заболеваний становятся более распространенными. Ягоды малины могут помочь укрепить иммунную систему в это время», — сказала Ефимова.

Она пояснила, что витамин C способствует защите организма от инфекций, ускоряет выздоровление при простуде, а также может снизить тяжесть симптомов.

«Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах малины, помогают бороться с воспалением, укрепляют иммунитет и помогают защищать организм от вредных воздействий. Потребление малины в период простуд может быть особенно полезным, так как их свойства способствуют укреплению иммунной системы и снижению риска заболеваний», — рассказала терапевт.

Ефимова отметила, что помимо этого, малина обладает противовоспалительными свойствами, что также может способствовать облегчению некоторых симптомов простудных заболеваний.

День малинового варенья отмечается в России с 2015 года. Выбор даты праздника не случаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящен этой всеми любимой ягоде. Малину всегда ценили за вкус и полезные качества. Данную ягоду также использовали как целебное средство против простуд и для повышения иммунитета.