Врач рассказала, для кого опасны магнитные бури

Терапевт: магнитные бури могут влиять на людей с заболеваниями нервной системы

Магнитные бури как правило влияют на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы, пациентов преклонного возраста, сообщила РИАМО врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Ефимова.

«Воздействие магнитных бурь на человека до сих пор вызывает дебаты. Тем не менее некоторые пациенты связывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь именно с этим фактором», — сказала Ефимова.

Она добавила, что магнитная буря представляет собой быстрые изменения в магнитном поле Земли, возникающие из-за повышения солнечной активности.

«Вследствие чего пациенты жалуются на головные боли, бессонницу, изменения аппетита. В таких случаях мы советуем пациентам при появлении симптомов следить за своим самочувствием, принимать обычную лекарственную терапию, назначенную лечащим врачом, а при значительном ухудшении самочувствия — вызывать скорую помощь», — рассказала врач.

Утром в понедельник бушующая на Земле магнитная буря усилилась и достигла уровня G3. Ученые измеряют степень возмущенности магнитного поля Земли по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря.