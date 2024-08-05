сегодня в 06:30

Магнитная буря на Земле усилилась и достигла уровня G3

Бушующая на Земле магнитная буря усилилась и достигла уровня G3, пишет ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Уровень G3 фиксируется в течение шести часов.

В воскресенье на планету обрушилась магнитная буря.

Индекс Кр, показывающий уровень возмущений магнитосферы, дошел до отметки «5». Это произошло около полудня.

Специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус отмечал, что магнитная буря, случившаяся 4 августа, слабая. Она продлится недолго и усиливаться не будет.

Ученые измеряют степень возмущенности магнитного поля Земли по шкале из пяти уровней, где G1 — самое слабое возмущение, а G5 — мощнейшая магнитная буря.