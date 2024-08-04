Метеоролог Леус сообщил, что на Земле началась магнитная буря
Метеоролог Леус: на Землю 4 августа обрушилась магнитная буря
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В воскресенье на планету обрушилась магнитная буря, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
Индекс Кр, показывающий уровень возмущений магнитосферы, дошел до отметки «5». Это произошло около полудня.
Леус отметил, что магнитная буря, случившаяся 4 августа, слабая. Она продлится недолго и усиливаться не будет.
Ранее в Санкт-Петербурге произошел дождевой смерч. Фотографию опубликовал метеоролог Михаил Леус.