Врач рассказал, по кому сильней всего ударит низкое атмосферное давление

Врач Звонков: гипертоникам нужно беречь себя при низком атмосферном давлении

Людям с гипертонической болезнью придется особенно тяжело в дни низкого атмосферного давления, заявил РИАМО врач неотложной помощи и автор популярных книг о работе скорой помощи Андрей Звонков.

«Главное в том, насколько быстро снижается атмосферное давление и успевает ли человек к нему перестроиться. Сам человеческий организм постепенно снижает свое внутреннее артериальное давление, чтобы не было дисбаланса», — объяснил Звонков.

Он добавил, что есть люди, с определенными нарушениями в регуляции артериального давления. Речь идет о пациентах, страдающих гипертонической болезнью. Звонков напоминает, что таким людям нужно уделить внимание своему состоянию и выполнять советы врача.

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