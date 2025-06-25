Россиянам рассказали о пользе рыбы для сердечно-сосудистой системы

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Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова рассказала, что рыба жирных сортов способна снизить холестерин, стабилизировать давление и поддержать когнитивные функции организма, сообщает «СтальМедиа» .

По словам специалиста, научные исследования подтверждают благотворное воздействие компонентов рыбы на организм: они способствуют снижению уровня холестерина в крови, нормализации артериального давления и предохраняют сосуды от развития атеросклеротических изменений.

Зубова подчеркнула, что омега-3 жирные кислоты оказывают поддержку нейронным связям в мозге, улучшают память и способность к концентрации, а еще уменьшают вероятность развития нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте.

«Также регулярное употребление рыбы может способствовать замедлению возрастных изменений сетчатки глаза и поддержанию остроты зрения. Для получения максимальной пользы стоит включать в меню рыбу жирных сортов 2–3 раза в неделю, готовить рыбу щадящими методами: запекание, приготовление на пару», — заключила врач.