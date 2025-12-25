Врач рассказал о последствиях падения на льду для пожилых людей

Для лиц пожилого возраста крайне опасны падения в гололедицу. Это может привести к перелому шейки бедра, напомнил в разговоре с РИАМО врач травматолог-ортопед, заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке Абдула Гаджимурадов.

«Даже незначительное падение у пожилого человека может закончиться переломом шейки бедра, а это уже угроза самостоятельности и качеству жизни. У пожилых кости становятся более хрупкими из-за остеопороза, переломы хуже и дольше срастаются», — отметил Гаджимурадов.

Кроме того, длительное обездвиживание может привести к осложнениям, тромбозам, пневмониям, ухудшению общего состояния.

Также Гаджимурадов отметил, что очень часто в гололед при падениях самое страшное у пострадавших — черепно-мозговые травмы. Падение происходит внезапно и человек не успевает сгруппироваться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.