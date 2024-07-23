Врач рассказал о пользе дачных овощей и их влиянии на здоровье

Дачные овощи содержат важные питательные вещества, которые способствуют стабилизации микробиома и стимулируют правильную работу кишечника, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

Во вторник в России отмечается День дачника. Считается, что для этого праздника выбрали практически середину лета, так как на дачах уже собрали первый урожай, а сами хозяева загородных домов могут насладиться хорошей погодой.

«Овощи являются полезными практически для всех людей, особенно если они выращены в той же климатической зоне, где человек проживает. Овощи содержат важные питательные вещества, такие как минералы, витамины, углеводы, белки, растительные жиры, а также растительные волокна, которые способствуют стабилизации микробиома и стимулируют правильную работу кишечника», — сказал Неронов.

Огурцы, капуста и помидоры

Он отметил, что огурцы, например, содержат много воды и клетчатки. Умеренно стимулируют секреторную функцию желудочных желез, способствуя лучшему пищеварению. Они также содержат калий, натрий, кальций, магний, что придает им дегидратические свойства, и витамин С, который укрепляет иммунную систему.

«В свою очередь, белокочанная капуста богата витаминами С, В1, В2 и К. Но из-за большого сочетания грубых пищевых волокон с серой в сыром виде ее тяжело переварить даже здоровому человеку. Употребление большого количества белокочанной капусты будет приводить к вздутию. Людям, имеющим склонность к этому недугу, белокочанную капусту лучше употреблять умеренными порциями и в квашеном виде», — порекомендовал гастроэнтеролог.

Неронов уточнил, что лучше употреблять альтернативные варианты белокочанной капусты — цветную капусту и брокколи. Они не менее полезны и не вызывают такой бурной реакции. В тушеном, вареном и запеченном видах полезны всем без исключения.

«Помидоры богаты витаминами А и С, а также антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений. В больших количествах в виде томатного сока, супа гаспачо, тушеном, запеченном виде могут спровоцировать обострение хронических заболеваний органов пищеварения, особенно это касается панкреатитов. Для здорового человека употребление свежих помидоров в умеренном количестве полезно и желательно», — рассказал врач.

Он разъяснил, что свежие помидоры включают как малоуглеводистые и малокалорийные продукты в рацион питания больных сахарным диабетом и ожирением.

Картофель и лук

«Что касается картофеля, то он содержит много крахмала и клетчатки, что помогает улучшить работу кишечника. Он также богат витаминами С и В6. Соотношение калия и натрия в картофеле способствует дегидратическим свойствам клубня. Для еды лучше использовать в запеченном виде с кожурой, так меньше теряется полезных свойств», — информировал специалист.

Гастроэнтеролог резюмировал, что репчатый лук богат антиоксидантами и флавоноидами, которые помогают защитить клетки от повреждений. Лук также содержит витамин С и серу, которые помогают укрепить иммунную систему.

«Полезные свойства лука обусловлены фитанцидами и азотистыми соединениями. Но при заболеваниях почек, язвенной болезни и панкреатитах свежий, жареный лук и его соки противопоказаны», — заключил Неронов.