Врач рассказал о негативных последствиях безуглеводной диеты

Из-за безуглеводной диеты организм может терять необходимые компоненты, которые приводят к выраженной слабости и раздражительности, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Одной важной функцией углеводов является избавление организма от токсинов, снижение холестерина и формирование основы для сбалансированного рациона питания. Их отсутствие может привести к выраженной слабости, постоянной раздражительности», — сказал Белоусов.

Он добавил, что отсутствие компонентов может быть вредным и даже опасным при наличии патологий сердца, почек, сосудов и желудочно-кишечного тракта. Недостаток клетчатки в рационе может вызвать проблемы с пищеварением, например, запоры.

«Для обеспечения высокого уровня бодрости и работоспособности организма необходимо наличие достаточного количества энергии, которая в основном поступает из углеводов. Недостаток углеводов в рационе может привести к развитию серьезных заболеваний», — предостерег врач.

Он заключил, что следование безуглеводной диете может привести к потере многих важных минералов и витаминов.

29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Так гастроэнтерологи стараются обратить внимание всего мира на проблемы с пищеварением у людей. Освещение подобных вопросов и поиск методов профилактики — основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.