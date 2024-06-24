Врач рассказал, какие процедуры помогают обнаружить рак
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Врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов указал на важность ежегодного прохождения медосмотров. По его словам, это позволит своевременно обнаружить проблемы со здоровьем, сообщает «ФедералПресс».
Медик отметил, что некоторые процедуры могут выявить первые признаки онкологического заболевания. Среди них — маммография, колоноскопия, компьютерная томография и анализы крови.
«Однако важно помнить, что эти исследования не являются подтверждением наличия онкологического заболевания. Они требуют дополнительной диагностики и консультации со специалистом», — подчеркнул Титов.
Методист призвал пациентов не паниковать, если у них выявили подозрение на рак. В такой ситуации необходимо обратиться к специалисту и выполнять его рекомендации, посоветовал Титов.