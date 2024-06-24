Врач рассказал, какие процедуры помогают обнаружить рак

Врач-методист Федерального центра медицины катастроф Эрих Титов указал на важность ежегодного прохождения медосмотров. По его словам, это позволит своевременно обнаружить проблемы со здоровьем, сообщает «ФедералПресс» .

Медик отметил, что некоторые процедуры могут выявить первые признаки онкологического заболевания. Среди них — маммография, колоноскопия, компьютерная томография и анализы крови.

«Однако важно помнить, что эти исследования не являются подтверждением наличия онкологического заболевания. Они требуют дополнительной диагностики и консультации со специалистом», — подчеркнул Титов.

Методист призвал пациентов не паниковать, если у них выявили подозрение на рак. В такой ситуации необходимо обратиться к специалисту и выполнять его рекомендации, посоветовал Титов.