Врач рассказал, как ходьба влияет на общее состояние и здоровье человека

Ходьба — это доступный и эффективный способ поддержания физической активности, который не требует специального оборудования или одежды. Начать тренировки можно с небольших прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность и интенсивность, сообщил РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

Он уточнил, что для новичков первые занятия ходьбой могут длиться не более 30 минут, а затем можно увеличивать как время, так и темп.

«Ходьба является кардионагрузкой, при которой активно работают все основные группы мышц, включая мышцы ног, живота и спины. Это способствует улучшению обмена веществ, укреплению мышц и общего состояния здоровья. К тому же, при регулярных прогулках организм сжигает калории, что помогает поддерживать оптимальный вес», — пояснил Антонов.

Собеседник добавил, что скорость ходьбы может варьироваться. Легкая ходьба (менее 4,7 км/ч) является хорошим вариантом для начинающих, а умеренная скорость (до 6,5 км/ч) подходит для более опытных. Интенсивную ходьбу можно практиковать с утяжелителями или на сложных рельефах. Но важно помнить, что нагрузка должна быть умеренной, чтобы избежать перегрузки.

По его словам, помимо физической пользы, ходьба улучшает настроение, снижает уровень стресса и способствует выработке эндорфинов, которые помогают поддерживать психическое здоровье. Более того, прогулки могут улучшить качество сна и укрепить сердечно-сосудистую систему.

«Для безопасных тренировок важно выбирать удобную обувь и одежду, следить за правильной осанкой и дыханием. Например, не стоит опускать взгляд на землю, чтобы не перенапрягать шею и спину. Также важно начинать тренировки с небольших нагрузок и постепенно увеличивать интенсивность», — отметил инструктор-методист.

Как предупредил специалист, некоторые люди могут столкнуться с противопоказаниями для активной ходьбы, такими как острые заболевания, послеоперационный период или нарушения сердечного ритма. В таких случаях стоит проконсультироваться с врачом. Но в целом ходьба является доступной для большинства людей и подходит для поддержания хорошей физической формы и здоровья.