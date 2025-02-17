Врач рассказал, как часто можно есть фастфуд без ущерба для здоровья
Оптимальная частота потребления фастфуда — один-два раза в месяц. Такой режим поможет сохранить баланс питания и избежать проблем со здоровьем, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.
«В остальное время лучше предпочитать более здоровую и разнообразную пищу», — добавил врач.
По его словам, несмотря на то, что традиционный фастфуд вреден, некоторые рестораны предлагают более здоровые альтернативы, такие как салаты, блюда на гриле и смузи с низким содержанием калорий. В таких вариантах могут использоваться органические продукты и больше клетчатки с белками.
«Однако даже эти „здоровые“ блюда не стоит есть слишком часто, так как они могут содержать скрытые добавки и соль», — предупредил Белоусов.