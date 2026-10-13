Врач Пушкинской больницы рассказала об осенних рисках гастрита и язвы

Заведующая гастроэнтерологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Мария Колесникова объяснила причины осенних обострений гастрита и язвенной болезни и назвала симптомы, требующие срочной помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Смена погоды, сокращение светового дня, стресс и изменение рациона осенью могут приводить к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Среди них — гастрит и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Осенние обострения язвенной болезни и гастрита — это не миф, а доказанный медицинский факт. Снижение общего иммунитета, переохлаждение, а главное — возросшая нервная нагрузка и стресс приводят к спазму сосудов слизистой оболочки желудка. Питание тканей нарушается, и защитный барьер желудка становится уязвимым для агрессивной соляной кислоты», — объяснила заведующая гастроэнтерологическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Мария Колесникова.

По словам врача, осенью люди начинают есть больше тяжелой, горячей и жирной пищи. Это создает дополнительную нагрузку на пищеварение.

Черный стул, рвота «кофейной гущей» или резкая, «кинжальная» боль в животе требуют немедленного вызова скорой помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.