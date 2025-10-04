Врач предупредила мужчин старше 30 лет о связанном с простатитом риске

Андролог и основатель центра лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» Елена Новикова заявила, что примерно каждый третий мужчина старше 30 лет сталкивается с воспалением предстательной железы, что увеличивает вероятность бесплодия, сообщает «Лента.ру» .

По ее словам, признаки воспаления предстательной железы наблюдаются у 30-45% мужчин репродуктивного возраста. При этом многие из них даже не догадываются о своем состоянии, так как болезнь может протекать бессимптомно, без явных болей или проблем с мочеиспусканием.

Андролог подчеркнула, что такая форма заболевания представляет серьезную угрозу для мужской репродуктивной функции. Воспалительные процессы в предстательной железе могут вызывать необратимые изменения, такие как рубцевание тканей, нарушение кровообращения, снижение выработки сперматозоидов и ухудшение их подвижности.

«Врачи выделяют несколько форм простатита: острый бактериальный, хронический бактериальный, хронический абактериальный и асимптоматический», — отметила Новикова.

Врач добавила, что не все из них напрямую приводят к бесплодию, однако хронические формы (особенно бактериальные) часто связаны с нарушениями в репродуктивной системе. Справиться с воспалением и избежать его неприятных последствий поможет своевременно начатое лечение.

