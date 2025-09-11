Врач предупредил о смертельной опасности длительного дистресса

Доцент кафедры факультетской терапии института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Федор Евдокимов рассказал, что длительный дистресс способен вызвать тяжелые нарушения здоровья, вплоть до инвалидности и смерти, сообщает Газета.ru .

Врач напомнил, что теория стресса была впервые сформулирована Гансом Селье в 1936 году. По его словам, стресс проходит три стадии: тревоги, сопротивления и истощения. Именно последняя стадия, называемая дистрессом, наиболее опасна для организма.

«На стадии тревоги в кровь выбрасывается большое количество адреналина. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может вызвать повышение давления, учащенное сердцебиение и ухудшение питания миокарда. Если стрессовое воздействие продолжается, наступает стадия истощения — дистресс. В этот период снижается активность гормонов адаптации, падает артериальное давление и температура тела, в тканях накапливается молочная кислота. Чем дольше длится эта стадия, тем выше риск повреждения органов и тканей, что может привести к инвалидности и даже смерти», — пояснил Евдокимов.

Он также отметил, что устойчивость к стрессу у каждого человека индивидуальна, и предсказать реакцию организма на сильное потрясение сложно. По словам врача, универсальных советов для всех не существует, однако народная мудрость может помочь справиться со стрессом на этапе адаптации.