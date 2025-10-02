Врач предупредил о паразитах и вредных веществах в куриных субпродуктах

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что в куриных легких и голове могут сохраняться опасные паразиты и вредные вещества даже после термической обработки, сообщает NEWS.ru .

Умнов сообщил, что в куриных легких могут обитать паразиты, устойчивые к высоким температурам. По его словам, эти микроорганизмы и вредные бактерии не уничтожаются при приготовлении пищи.

«Куриные легкие содержат большое количество паразитов и вредных бактерий, которые не будут уничтожены в процессе приготовления. Гузку тоже не стоит есть по той же причине. В куриной голове при жизни птицы могут накапливаться вредные вещества, которые не исчезают после термической обработки», — пояснил Умнов.

Врач отметил, что свежая куриная печень при умеренном употреблении полезна благодаря содержанию меди, витамина В12 и железа. Однако из-за высокого уровня холестерина этот продукт противопоказан людям с заболеваниями почек, язвой желудка и гастритом. Также куриную печень не рекомендуется давать детям до трех лет.

Врач добавил, что в печени содержится много витамина А (ретинола), который полезен для кожи и волос, но его избыток может привести к отравлению, головокружению, мигрени и тошноте. Переизбыток витамина А также негативно влияет на мозг и костную ткань у взрослых, а у детей может вызвать остановку роста. Врач подчеркнул важность умеренности в употреблении любых продуктов, даже если они очень нравятся.

