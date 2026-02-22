Врач посоветовала рецепт диетических блинов для худеющих на Масленицу

В преддверии Масленицы многие задумываются, можно ли позволить себе блины, если придерживаешься диеты, и как сделать это блюдо менее калорийным. Об этом РИАМО сообщила врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

Она отметила, что традиционные блины готовятся из муки, молока, сахара и масла. Такое сочетание делает их источником быстрых углеводов и жиров, при этом в них практически нет белка и клетчатки, поэтому чувство сытости сохраняется ненадолго.

«Рецепт можно скорректировать, сделав блюдо более сбалансированным по составу и менее калорийным. Для приготовления варианта на 5–6 блинов понадобятся 2 яйца, 100 мл молока или растительного аналога, 2 столовые ложки овсяной муки (овсяные хлопья можно измельчить самостоятельно), 1 столовая ложка греческого йогурта, 1 чайная ложка растительного масла, щепотка соли и разрыхлителя, а также подсластитель по желанию», — рассказала Хайкина.

Яйца, по ее словам, необходимо взбить с молоком и йогуртом до однородной консистенции, затем добавить овсяную муку, соль и разрыхлитель и тщательно перемешать. Разогретую сковороду следует слегка смазать маслом и выпекать блины на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Как пояснила врач, энергетическая ценность одного такого блина составляет около 80 ккал. В среднем в нем содержится примерно 6 г белка, 7 г углеводов и 3 г жиров.

«Обновленный состав делает блюдо более полезным: за счет яиц и йогурта увеличивается доля белка, что помогает дольше сохранять сытость; количество жира уменьшается благодаря минимальному использованию масла; овсяная мука обеспечивает более медленные углеводы, способствующие более стабильному уровню сахара в крови; а отсутствие добавленного сахара позволяет избежать резких скачков инсулина. При желании блины можно дополнить фруктами», — добавила специалист.

В заключение она отметила, что снижать вес и при этом есть блины вполне возможно. Если изменить состав теста, уменьшить жирность и добавить источник белка, это блюдо может вписаться в рацион правильного питания.

