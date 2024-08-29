Врач Подмосковья рассказал, как ухаживать за кожей подростков

Уход за кожей подростка — это не просто модный тренд, а важный шаг в формировании здоровой и красивой кожи на всю жизнь. Ее состояние может ухудшаться, поэтому важно знать, какие факторы могут этому способствовать и как вовремя среагировать, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Ухудшение состояния кожи может быть вызвано:

неправильным питанием: чрезмерное потребление сладкого, жирного, мучного способствует избыточному выделению кожного сала, закупорке пор, появлению акне;

неправильным уходом: агрессивные средства (мыло, скрабы, пилинги), механическое удаление (выдавливание) воспалительных элементов, раздражающие наружные средства (спиртовые растворы, салициловая кислота, эфирные масла);

недостатком сна.

«Важным в ежедневном уходе за кожей является правильный выбор очищающих и косметических средств. Они должны подбираться с учетом типа кожи и имеющихся индивидуальных особенностей: наличия заболеваний (угри, себорейный дерматит, атопический дерматит) и индивидуальной непереносимости отдельных компонентов», — отметил врач-дерматовенеролог Одинцовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Григорий Коняхин.

К средствам для ухода за кожей лица подростков относятся: пенящийся гель или пенка для умывания; гидрофильное масло, молочко, мицелярная вода для снятия макияжа; тоник; уходовый крем; солнцезащитный крем. Средствами для тела являются: гель или масло для душа; молочко, лосьон или крем для увлажнения кожи; дезодорант и антиперспирант. Для волосистой части головы следует использовать шампунь; бальзам для волос; маску для волос.

Изменения в образе жизни (здоровый сон, правильное питание, отказ от вредных привычек) и грамотный выбор косметики — основа для улучшения состояния кожи. У каждого подростка имеются индивидуальные особенности, поэтому следует подбирать средства по уходу персонально. Не стоит стесняться обращаться к врачу-дерматологу, который не только назначит лечение, но и поможет с выбором оптимальных уходовых средств.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.