Врач Подмосковья предупредила, что менингит у детей может начаться как грипп

День борьбы с менингитом ежегодно отмечается во всем мире 24 апреля. Опасность вирусного менингита в том, что начинается он как обычная респираторная инфекция, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Вирусный менингит — достаточно серьезное и опасное заболевание, с большим риском осложнений, вплоть до летального исхода. Чем раньше диагностирован менингит и начато лечение, тем больше шансов, что пациент оправится от болезни без последствий. В группе риска дети до 5-6 лет — они болеют чаще и тяжелее взрослых пациентов. У детей первых лет жизни могут быть общие симптомы: снижение двигательной активности, уменьшение периода бодрствования, вялость», — рассказала врач-педиатр, инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Педиатр отметила, что менингит может начинаться как обычный грипп и при этом развиваться крайне быстро — буквально за несколько часов состояние может заметно ухудшиться.

При любом повышении температуры необходимо исключить менингеальные признаки, которые родителю необходимо знать, чтобы своевременно отреагировать и незамедлительно обратиться к врачу: геморрагическая сыпь; высокая температура; сильная головная боль; ригидность затылочных мышц (болезненное сопротивление при попытке приведения головы к груди; младенцы лежат с запрокинутой назад головой); симптом Кернинга (невозможность пассивного разгибания ноги, предварительно согнутой под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах); симптом Брудзинского (при пассивном приведении головы к груди в положении лежа на спине происходит непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах); тошнота и рвота; светобоязнь.

Не все признаки могут проявляться сразу и одновременно. В случае появления даже одного признака, необходимо срочно обратиться к врачу. Менингит не лечится в домашних условиях.

Менингит может быть вызван разными возбудителями. От многих из этих инфекций можно защититься вакцинацией.

Врач напомнила, что основной мерой профилактики является иммунизация. Вакцина от менингита не включена в национальный календарь, но это не значит, что она не нужна. Если есть возможность защитить детей, то нужно ее использовать.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.