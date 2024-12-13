Врач перечислила привычки, которые мешают заснуть

Перед сном важно избегать употребления кофеина и тяжелой пищи, так как они могут вызывать беспокойный сон, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«В зимнее время действительно стоит обратить внимание на вечерние привычки, которые могут помешать качественному сну», — сказала Бурнацкая.

Она добавила, что также полезно поддерживать комфортную температуру комнаты. Она должна быть не слишком низкой, но и невысокой. Нужно также отрегулировать освещение и отключить все электронные устройства и гаджеты за час до сна.

«Кроме того, следует соблюдать стабильный режим сна, ложась спать и просыпаясь каждый день в одно и то же время, что поможет организму адаптироваться и чувствовать себя бодрее даже в холодные месяцы», — отметила врач.