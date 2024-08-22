Врач перечислила анализы для выявления рака на ранней стадии

сегодня в 13:14

Онколог Мария Чистякова рассказала, что обнаружить рак на ранних стадиях помогут базовые исследования. По ее словам, в их числе — общий анализ крови и мочи, сообщает Газета.ru .

Эксперт обратила внимание, что изменения в результатах данных анализов зачастую неспецифические и не указывают на определенные причины, которые к ним привели.

«Исключением могут быть лимфопролиферативные заболевания (рак крови), такие, как лейкемия, лимфома при которых могут отмечаться значительные отклонения в процентном соотношении различных видов лейкоцитов», — пояснила медик.

Специалист рассказала, что для раннего выявления онкологического заболевания можно сдать биохимический анализ крови и анализы на различные онкомаркеры.

Первое исследование позволяет узнать уровень содержания в крови белков, глюкозы, сахара, холестерина и электролитов. Среди важных показателей — билирубин, АЛТ, АСТ, гамма-ГТП, щелочная фосфатаза, общий белок и его фракции, уточнила онколог.

Чистякова добавила, что в случае выявления отклонений необходимо пройти еще одно обследование.