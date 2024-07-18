Врач-педиатр МОЦОМДа рассказал про вред и пользу гречки

Гречка содержит много витаминов и полезных микроэлементов, стимулирует работу кишечника, улучшает желчеобразование, однако не стоит злоупотреблять ей в вечернее время детям и подросткам с заболеваниями ЖКТ, так как это может спровоцировать спазм и вздутие, отметила врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Главная польза гречки находится в ее компонентах, потому что по своему составу она содержит много витаминов, микроэлементов, которые, собственно, и делают ее ценным продуктом. Нерастворимые пищевые волокна, которые входят в ее состав, стимулируют перистальтику кишечника. Это особенно полезно детям и людям пожилого возраста, потому что данный продукт способствует очищению кишечника. Плюс способствует росту полезной микрофлоры кишечника», — отметила врач.

По словам врача кислоты, которые находятся в составе гречки, в сочетании с имеющимися в ней микроэлементами, могут способствовать улучшению желчеобразования и выработке панкреатического сока поджелудочной железой.

Однако стоит быть осторожнее людям, у которых имеются проблемы с пищеварением, хронические заболевания в обострении. У таких людей злоупотребление гречкой в вечернее время может спровоцировать спазм, повышенное газообразование, вздутие, что не будет способствовать хорошему сну.

При этом, нет строгих противопоказаний к употреблению гречки, но людям с некоторыми категориями заболеваний, такими как аллергия, проблемы с ЖКТ следует быть с ней более внимательными, резюмировал доктор.

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