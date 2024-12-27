Сосание сосулек приводит к резкому переохлаждению. Это шок для детского организма, сообщила РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Употребление снега или сосулек влияет на терморегуляцию организма. У детей может возникнуть резкое переохлаждение или шок для организма из-за быстрого охлаждения, что в свою очередь ослабляет иммунную систему», — сказала Морозова.

Она добавила, снег и сосульки далеко не так чисты, как может показаться. Снег, падая, собирает на себя частицы пыли, микробов, выхлопных газов, химических веществ, которые используются для обработки дорог, и другие загрязнители.

«Сосульки, в свою очередь, образуются на крышах, где тоже скапливается грязь, пыль и остатки химикатов. Это делает их не просто негигиеничными, но и потенциально опасными. Важный момент — риск заражения бактериями и вирусами. Снег и сосульки могут быть средой для микробов, особенно если их собирают в местах, где бывает много людей или животных. Это может привести к пищевым инфекциям или другим заболеваниям», — предупредила врач-педиатр.

Морозова отметила, что в некоторых случаях возможно даже заражение паразитарными инфекциями, такими как криптоспоридиоз, если снег или вода с сосулек содержат патогены.

«Еще одна угроза связана с химическими веществами. В снегу и сосульках могут накапливаться токсичные вещества из окружающей среды, например, автомобильные выхлопы, пестициды или другие загрязнители. Их употребление может вызвать отравление, особенно у детей», — подчеркнула специалист.

Она резюмировала, что не стоит забывать и про физическую опасность. Сосульки с острыми краями могут травмировать рот, зубы или десны. Даже снег может быть достаточно твердым, чтобы повредить зубы ребенка.