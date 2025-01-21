Врач озвучила главную ошибку при приеме витаминов

Зимой многие начинают чувствовать усталость, слабость, простывать, что нередко связывается с дефицитом витаминов. Пытаясь укрепить иммунитет, люди начинают пить витаминные комплексы без консультации с врачом, но их бесконтрольное употребление может вызвать серьезные проблемы, сообщила РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Переизбыток витаминов чреват нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, нервной системы, может привести к аллергическим реакциям, анемии, тошноте и даже усугубить здоровье», — предупредила Бурнацкая.

Она отметила, что главная ошибка в приеме витаминов заключается в самоназначении. Без предварительного анализа и учета индивидуальных потребностей организма человек не может правильно подобрать дозировку. Врачи подчеркивают, что любые витаминные добавки должны быть назначены на основе клинической картины, диагностических анализов и индивидуальных особенностей организма.

«„Персонализированная медицина“, учитывающая генетические и физиологические особенности, позволяет назначить витамины с учетом потребностей конкретного пациента, минимизируя риск передозировки и побочных эффектов», — сказала доктор.

По ее словам, не стоит верить, что витаминные комплексы могут быть полезны в любых дозах. Многие производители используют агрессивную рекламу, создавая иллюзию безопасности и эффективности добавок, но прием витаминов «на всякий случай» может нанести вред. Например, передозировка жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) может привести к накоплению их в организме и токсическим последствиям, поскольку они выводятся медленно. Водорастворимые витамины C, B1, B6 и B12 выводятся быстрее, но и их передозировка тоже не исключена.

«Особенно важно помнить, что витамины могут влиять друг на друга. При неправильном сочетании компонентов в одном препарате некоторые из них могут нейтрализовать действие других, что делает прием добавок неэффективным. Кроме того, некоторые витамины лучше усваиваются в утренние часы, а другие — вечером. Поэтому важно соблюдать рекомендации по времени и режиму их приема», — подчеркнула терапевт.

Она рассказала, что не менее важен перерыв между курсами витаминов. Постоянный прием добавок может вызвать побочные эффекты, поэтому рекомендуется делать паузы между курсами, а еще регулярно проверять уровень витаминов в крови после нескольких месяцев применения. Для большинства людей, если явных признаков дефицита нет, достаточно сбалансированного питания, чтобы поддерживать нормальный уровень витаминов в организме, и не нужно прибегать к дополнительному приему комплексов.

По мнению врача, если возникает потребность в витаминах, всегда стоит проконсультироваться с доктором. Это поможет избежать неправильного подбора препаратов, оптимизировать дозировку и предотвратить возможные осложнения.