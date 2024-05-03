Врач ответила, можно ли заменить воду другими продуктами

Диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско заявила, что человеку нужно потреблять воду в любое время дня и ночи — сразу, как у него возникла жажда. По словам медика, полностью заменить воду из рациона нельзя, однако вместе с ней можно пить морсы, компоты, легкий зеленый или травяной чай, сообщает «ФедералПресс» .

Главное при потреблении таких напитков — чтобы в них отсутствовали подсластители, продолжила Тараско. Кроме того, воду также можно заменить на бульоны с овощами, рыбой, курицей и мясом — они помогут восполнить запас жидкости в организме.

Эндокринолог посоветовала всегда иметь под рукой питьевую воду. Можно брать бутылку с собой в машину, в спортивный зал и прочие места.