Врач ответила, можно ли карты Таро использовать в психотерапии

Карты Таро могут использоваться в дополнение к психотерапии, но это не заместит полную профессиональную помощь, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Работа с Таро может быть рассмотрена как форма самотерапии, но это скорее неформальная и не стандартная практика. Она не замещает профессиональную психологическую помощь, но может использоваться как дополнение к ней», — сказала Крашкина.

Она пояснила, что многие люди используют Таро для анализа своих чувств и размышлений. Это может оказывать позитивное влияние на эмоциональное состояние.

«Таро в основном относится к области поп-психологии и эзотерики, и важно помнить, что его эффективность не подтверждают научные исследования. Поэтому, даже при наличии некоторой пользы, такая практика должна рассматриваться как дополнение, а не замена профессиональной терапии», — подчеркнула психотерапевт.

Каждый год 25 мая отмечается Всемирный день Таро. Это профессиональный праздник консультантов и практиков, которые работают с этими картами. Это колода из 78 карт, известная с XIV века, а гадать на них стали с XVIII века.