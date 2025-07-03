Врач ответил, можно ли заразиться ящуром через турецкие фрукты и овощи

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал, стоит ли опасаться турецких сельхозпродуктов, которые потенциально могут быть заражены ящуром, сообщает aif.ru .

Эксперт отметил, что ящуром называют острое вирусное заболевание парнокопытных животных. В основном человек заражается этим вирусом при контакте с больным животным, либо через молочные продукты и термически необработанное мясо. Овощи и фрукты могут быть опасны, если их касались больные.

Также врач предупредил, что вирус ящура очень устойчив во внешней среде. Он любит задерживаться на поверхностях, на шерсти животных десятки дней, более того, ему не страшны низкие температуры, однако высокие температуры и ультрафиолет для него губительны.

«Чтобы вирус погиб, достаточно пяти минут под солнечными лучами. Губительна для него и кислая среда», — добавил Поздняков.

В заключение инфекционист отметил, что вероятность заразиться ящуром через овощи и фрукты крайне мала, но чтобы обезопасить себя можно выставить продукты на солнце или помыть их в растворе уксусной кислоты, либо же употреблять после термообработки.