Врач-онколог дала советы, как снизить вероятность развития меланомы

Онколог Машкова: не все люди в одинаковой степени подвержены меланоме

Не все люди в одинаковой степени подвержены меланоме. Наиболее уязвимы те, у кого светлая кожа, склонная к солнечным ожогам, а также люди с большим количеством родинок (более 50), сообщила РИАМО врач-дерматолог, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Машкова.

«Особого внимания требуют диспластические невусы — атипичные родинки, которые считаются предшественниками меланомы. Наследственность также играет важную роль: если у близких родственников был диагностирован рак кожи, риск его развития возрастает», — объясняет врач.

Она подчеркнула, что с возрастом вероятность возникновения меланомы увеличивается, однако в последние десятилетия заболевание заметно «помолодело». Все чаще врачи выявляют его у людей до 40 лет. Это связывают с модой на загар и активным использованием соляриев. Также повышают риски ослабленный иммунитет, перенесенные онкозаболевания и длительный прием иммуносупрессивных препаратов.

«Снизить вероятность развития меланомы можно, соблюдая простые правила: избегать солнечных ожогов, регулярно использовать солнцезащитные средства, носить соответствующую одежду и головные уборы», — отметила дерматолог.

Людям из группы риска рекомендуется проходить ежегодный осмотр у дерматолога с проведением дерматоскопии — метода, позволяющего детально изучить структуру родинок. Ранняя диагностика является залогом успешного лечения, поэтому внимательное отношение к любым изменениям на коже должно стать привычкой, заключила Машкова.