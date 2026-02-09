Врач объяснила появление чувства тяжести после употребления пиццы

Даже пицца без колбасы и с «легкой» начинкой может серьезно нагружать пищеварение из-за сочетания теста, сыра и соусов, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Пицца — это не одно блюдо, а целая группа блюд, которые могут сильно отличаться по составу. Общая у них, пожалуй, только основа из теста — и даже ее можно приготовить по-разному. Тонкая или толстая, на дрожжевом или бездрожжевом тесте, из обычной или цельнозерновой муки — вариантов много. Так что говорить о том, что пицца однозначно вредная или полезная, неправильно», — сказала Кашух.

Она добавила, что даже «нежирная» пицца из-за такого разнообразия ингредиентов часто оказывается высококалорийной и может спровоцировать чувство тяжести. Это связано с тем, что в составе пиццы много жиров, даже если внешне она кажется вполне диетической. Пиццу делают жирной сырная начинка и кетчуп, в который добавляют растительное масло.

«Тесто — это быстрые углеводы, которые должны усваиваться первыми. А вот для расщепления питательных веществ из начинки — белков и жиров — нужно больше времени. Они требуют более длительной работы желудочного сока и пищеварительных ферментов. Эти компоненты замедляют перистальтику желудка, пища медленнее переходит из желудка в кишечник, поэтому появляется ощущение тяжести», — пояснила врач.

Кашух уточнила, что, если человек здоров и у него нет проблем с печенью, поджелудочной железой и кишечником, с такой нагрузкой желудочно-кишечный тракт вполне справится.

9 февраля в мире отмечается Международный день пиццы — национального итальянского блюда. Официально дату учредили в 1986 году в честь первой пиццерии. Она была открыта в Неаполе в 1830 году. Искусство приготовления неаполитанской пиццы включили в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

