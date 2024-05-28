Врач объяснила, может ли возникнуть рак из-за ЭКО

Врач-репродуктолог Мария Ускова заявила, что пока нет исследований, которые бы выявили, что из-за гиперстимуляции яичников при проведении ЭКО увеличивается риск развития рака. Однако, по словам эксперта, отсутствие беременностей само по себе провоцирует риск развития злокачественных опухолей, сообщает Газета.ru .

Из-за отсутствия беременностей женщина может быть более предрасположена, к примеру, к развитию рака яичников и эндометрия. Некормление грудью, в свою очередь, также может усилить риск развития рака молочной железы.

Однако связь онкологических заболеваний и проведения ЭКО остается недоказанной даже вопреки тому, что многие виды рака чувствительны к уровню гормонов, подчеркнула врач.

«Само ЭКО не провоцирует развитие опухоли. Конечно, если проводится 10-20 курсов ЭКО, то мы не можем предсказать, как отреагирует на это организм. И если есть какие-то предпосылки для развития опухоли, возможно, будет оказано какое-то негативное влияние», - сообщила Ускова.

В связи с этим, по словам врача, у женщин нет существенных причин бояться рака при лечения бесплодия с помощью ЭКО.