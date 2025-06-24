Врач объяснила, как отличить настоящий голод и эмоциональное переедание

Умение различать, когда желание поесть вызвано физиологической потребностью, а когда — стрессом или скукой, играет ключевую роль в поддержании здорового питания, рассказала эксперт Лаборатории «Гемотест», врач Александра Филева, сообщает «Челны Live» .

«Аппетит — это сложный механизм, который регулируется гормонами, нервной системой и психологическими факторами. Очень важно различать истинный голод (сигнал организма о том, что ему нужны питательные вещества), и эмоциональный — связанный со скукой, стрессом, усталостью и другими психологическими причинами», — сказала Филева.

По ее словам, настоящий голод проявляется постепенно: усиливается желание поесть, может урчать в животе, ощущаться слабость и снижение концентрации.

Врач уточнила, что таком случае человеку хочется просто поесть, без четкого предпочтения конкретных продуктов. Эмоциональный голод, напротив, возникает резко и сильно: появляется навязчивое, почти неудержимое желание съесть что-то, чаще всего сладкое, соленое или жирное.

Филева добавила, что после такого приема пищи не приходит чувство удовлетворения — вместо этого может возникнуть вина или раздражение из-за съеденного лишнего.