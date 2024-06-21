Врач объяснил, чем могут быть вызваны женские мигрени

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Мигрень — это заболевание, при котором люди страдают от нестерпимых головных болей. По словам невролога Лаврентия Неустроева, мигрени у женщин может спровоцировать репродуктивный цикл, сообщает «ФедералПресс» .

Врач заявил о статистических данных, согласно которым женщины страдают от мигреней чаще, чем мужчины. Это обусловлено наличием у дам определенного пептидного белка, отметил Неустроев.

«Появление мигренозной головной боли у женщин связано с репродуктивным циклом», — заявил невролог.

Гормональный дисбаланс также может повлиять на развитие мигрени, но физиологический механизм пока четко не определен, заметил Неустроев.

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