Врач Низиенко: КТ обеспечивает высокую точность в обнаружении небольших опухолей

Компьютерная томография (КТ) играет важную роль в выявлении рака легких. По сравнению с классическими методами диагностики, КТ обеспечивает более высокую чувствительность и точность в обнаружении небольших опухолей, в том числе на ранних стадиях, сообщил РИАМО врач-радиолог, рентгенолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Иван Низиенко.

«Это особенно важно, поскольку на ранних стадиях рак легкого часто протекает бессимптомно, и выявить его с помощью других методов диагностики невозможно», — подчеркнул Низиенко.

По его словам, с увеличением доступности и распространения КТ, особенно с начала 2010-х годов, наблюдается рост числа диагностируемых случаев рака легкого. Что часто позволяет прибегнуть к радикальному лечению заболевания, а значит улучшить прогностическую составляющую, и повысить среднюю выживаемость пациентов.

Он отметил, что также выявляемость опухолевых процессов при проведении КТ возросла в связи обрушившейся на весь мир пандемией Covid-19, диагностика вируса потребовала проведения КТ органов грудной клетки, и в 100% случаев при поступлении пациентов в стационар, необходимо было провести именно это исследование.

«С каждым годом КТ становится более доступной для пациентов, как на платной основе, так и в рамках ОМС. В наше время часто при прохождении ежегодной диспансеризации, либо при проведении профессиональных осмотров, классический рентген стали заменять низкодозной КТ, которая, как видно из названия, оказывает невысокую лучевую нагрузку на пациента, и обладает высокой информативностью», — добавил доктор.

Он уточнил, что увеличение выявляемости не всегда означает рост заболеваемости. Часть случаев может быть ранее не диагностированной, и КТ позволяет выявить их на более ранних стадиях. Еще стоит учитывать, что не все выявленные случаи требуют немедленного вмешательства — некоторые опухоли могут быть индиолентными и не представлять угрозы для жизни, в таких случаях достаточно динамического наблюдения, именно по КТ органов грудной клетки.