Врач НИКИ детства рассказала о симптомах непереносимости ребенком глютена

16 мая отмечается Международный день осведомленности о целиакии — необратимом изменении кишечника, к которому приводит непереносимость глютена. Ребенку с таким диагнозом показана пожизненная строгая безглютеновая диета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Целиакия — очень частое заболевание детей и взрослых, которое редко диагностируется. Коварство ее в том, что она маскируется под другие заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, энтериты. Целиакия — генетическая патология, связанная с непереносимостью пищи, содержащей глютен. Он содержится в хлебобулочных и кондитерских изделиях, печенье, крупах, макаронах, сухих завтраках и даже сосисках. При попадании в организм больного, глютен вызывает значительное ухудшение самочувствия и доставляет немало страданий человеку с целиакией. В связи с этим рацион этих людей существенно ограничен. Большая проблема — скрытый глютен, который есть в консервах, оболочке лекарственных препаратов и т. д.», — рассказала к. м. н., врач-педиатр НИКИ детства Елена Лошкова.

На базе Института не первый год ведутся научные исследования по изучению этого распространенного, генетически обусловленного заболевания и его диагностики с позиции наследственной составляющей. В ближайшее время стартует «Школа управления целиакией» для врачей специалистов, родителей и детей с целиакией.

«Частотность целиакии в мире равна 1%, т. е. 1 ребенок на 100 малышей рождается с этим диагнозом. Это огромные цифры и поэтому врачи должны знать, как заподозрить заболевание и правильно диагностировать», — добавила Лошкова.

В институте детства дети с диагнозом целиакия проходят обследование и лечение в отделении гастроэнтерологии.

В Институте есть все необходимые диагностические возможности для ведения таких пациентов, в частности проведение ФГДС и колоноскопии под наркозом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.