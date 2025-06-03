Врач-невролог перечислила, кому противопоказано ездить на велосипеде

Велоспорт хороший способ поддержки здоровья, но он противопоказан при ишемической болезни сердца, нестабильной гипертонии и недавно перенесенном инфаркте, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Велоспорт — отличный способ поддержать физическую форму, но не всем он одинаково полезен. При некоторых хронических заболеваниях велопрогулки могут ухудшить состояние здоровья. В первую очередь велосипед противопоказан людям с тяжелыми, декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями — ишемической болезнью сердца, нестабильной гипертонией, недавно перенесенным инфарктом», — сказала Демьяновская.

Она пояснила, что интенсивная нагрузка может спровоцировать пароксизм аритмии или приступ стенокардии.

«Опасен велосипед и при активных заболеваниях суставов, так как при кручении педалей наибольшая нагрузка приходится на тазобедренные и коленные суставы. При прогрессирующем остеоартрозе нагрузка на суставной хрящ усугубляет его разрушение», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что также стоит быть осторожнее при межпозвонковых грыжах, особенно в поясничном отделе: неправильная посадка и осевая нагрузка могут спровоцировать или усилить компрессию нервных корешков.

«При варикозной болезни и тромбофлебите нижних конечностей без флотации велосипед не запрещен полностью, но требует использования компрессионного трикотажа — специальных штанов, чулок. А вот при вестибулярных нарушениях от катания лучше отказаться совсем, так как потеря равновесия может привести к падению и травмам. Также нежелательно ездить на велосипеде при эпилепсии, особенно в солнечные дни», — предостерегла специалист.

Она разъяснила, что на скорости солнце слишком быстро чередуется с тенями от зданий и деревьев, и на фоне физической нагрузки или перегрева это может спровоцировать приступ. При таком диагнозе лучше заменить велопрогулки на велотренажер.

Врач заключила, что перед началом активных велопрогулок людям с хроническими болезнями стоит проконсультироваться с врачом. Иногда достаточно подобрать щадящий режим тренировок или заменить велосипед более безопасным видом активности.

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. Это не только многофункциональное, простое и недорогое средство передвижения, но и экологически чистый вид транспорта. Сегодня во многих странах велосипеды очень популярны, а в некоторых даже являются национальным средством передвижения.