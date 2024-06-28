Врач Неронов: при отравлении нужно промыть желудок кипяченой водой

При отравлении в первую очередь надо промыть желудок пострадавшего человека кипяченой водой комнатной температуры, сообщил РИАМО сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«В первую очередь следует промыть желудок кипяченой водой комнатной температуры или простой водой из бутылки до появления чистой рвоты. Однако есть группы людей, которым промывание желудка категорически противопоказано», — сказал Неронов.

Он рассказал, что это люди, находящиеся без сознания, дети до двух лет и люди, перенесшие инфаркт или инсульт.

«Далее следует предложить пострадавшему средство для очищения организма, например, слабительное. Важно не давать слабительные, если у человека уже есть понос. После этого стоит попытаться согреть человека, предложив ему теплый чай без сахара», — отметил врач.

Он подчеркнул, что не нужно давать пострадавшему медикаменты, кроме сорбентов или слабительных. Лечение от пищевого отравления должен проводить только врач-инфекционист.

Ранее стало известно, что в Курске 11 человек отравились роллами из кафе Sushi King, они попали в больницу с признаками кишечной инфекции.