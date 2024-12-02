Врач Неронов посоветовал в декабре налегать на морковь, свеклу и редьку

В декабре наиболее полезными остаются корнеплоды, такие как морковь, свекла, редька и картофель, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.

«Эти продукты хорошо хранятся и, как правило, не требуют химической обработки. Кроме того, капуста — белокочанная, краснокочанная или брюссельская — сохраняет витамины, в частности витамин С, и клетчатку», — сказал Неронов.

Он добавил, что среди фруктов стоит обратить внимание на зимние сорта яблок, такие как «Антоновка» или «Симиренко», а также груши, которые долго хранятся и являются хорошим источником клетчатки.

«Цитрусовые, например, апельсины и мандарины, зимой доступны повсеместно и богаты витамином С. Главное — выбирать продукты местного производства или с органической сертификацией, чтобы минимизировать риск химической обработки», — отметил гастроэнтеролог.

Неронов уточнил, что можно составить рацион и из сезонных продуктов, но это потребует некоторых усилий. В основе рациона зимой могут быть корнеплоды, капуста и зимние сорта яблок.

«Для разнообразия можно заранее заготавливать продукты летом — замораживать, сушить или консервировать. Однако, чтобы рацион оставался полноценным, многие включают в него импортные фрукты и овощи. Это тоже допустимо, но стоит внимательно выбирать качественные продукты и обращать внимание на их происхождение», — подчеркнул врач.