Врач Неронов: неправильная готовка может привести к заражению сальмонеллой

Неполноценное приготовление мяса, птицы, рыбы и других продуктов может привести к заражению вредными микроорганизмами, такими как сальмонелла и кишечная палочка, сообщил РИАМО врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

«Важно тщательно готовить пищу до достижения рекомендуемых температур, достаточное время, чтобы убить потенциально опасные микроорганизмы», — сказал Неронов.

Он добавил, что не тщательное мытье рук, разделочных досок, ножей и других кухонных принадлежностей может также способствовать передаче бактерий и заражению продуктов.

«Неправильное хранение продуктов может привести к росту бактерий, плесени и других микроорганизмов. Например, хранение сырых продуктов в зоне роста бактерий или хранение готовой еды при недопустимой температуре может вызвать интоксикацию. А употребление недостаточно обработанных или сырых яиц может повлечь за собой риск заражения сальмонеллой», — отметил врач.

Неронов предостерег: неподготовленные фрукты и овощи, например, не промытые могут содержать остаточные пестициды или грязь.

Во многих странах 7 июня отмечается Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Данный праздник был учрежден в декабре 2018 года Генассамблеей ООН с целью напомнить людям о том, как важно правильно и полноценно питаться.