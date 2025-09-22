Врач назвала условия, при которых поцелуи не опасны

Поцелуи не несут серьезной угрозы, если у партнера нет явных признаков инфекции и иммунитет достаточно крепкий, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Ранее москвичке запретили целоваться из-за опасной бактерии — Helicobacter pylori, которую обнаружили у нее в желудке. Бактерия передается через слюну и даже может привести к раку.

«Не все так страшно. Слюна содержит лизоцим — фермент с антибактериальным действием, а также иммуноглобулины, обеспечивающие местную защиту. Риск заражения значительно снижается при крепком иммунитете и соблюдении базовой гигиены», — сказала Филева.

Она добавила, что отказываться от поцелуев полностью нет необходимости, но разумные предосторожности лишними не будут.

«Если у партнера есть явные признаки инфекции — герпетические высыпания, симптомы ОРВИ, воспаления в ротовой полости, лучше проявить осторожность и отложить поцелуи до тех пор, когда он поправится», — посоветовала врач.

