Врач назвала безопасные добавки для поддержания хорошего настроения
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова перечислила безопасные безрецептурные добавки, которые могут поддержать настроение и улучшить психоэмоциональное состояние, сообщает kp.ru.
В современном ритме жизни многие стремятся найти способы поддержать настроение. В аптеках доступны витамины, аминокислоты и добавки, обещающие легкий антидепрессивный эффект.
Доктор медицинских наук Зухра Павлова пояснила, что витамины группы В влияют на обмен веществ во всех тканях организма, включая мозг. Глицин, по словам эксперта, действует как нейропротектор и защищает нервную ткань. Триптофан, являясь предшественником серотонина и мелатонина, способствует регуляции настроения и сна.
Павлова отметила, что сочетание триптофана с магнием и витамином В6 помогает улучшить качество сна и поддерживать психоэмоциональное состояние.
Эксперт подчеркнула, что эти средства считаются безопасными и отпускаются без рецепта, поскольку ими сложно навредить организму. Они поддерживают работу нервной системы и способствуют восстановлению сил, влияя на общее настроение.
