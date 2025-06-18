Врач назвала 7 шагов к крепкому иммунитету в теплое время года

Врач-гигиенист, кандидат медицинских наук Виктория Симонова рассказала, как укрепить иммунитет ребенка во избежание заболеваний в теплое время года, сообщает «ФедералПресс» .

«Лето — идеальный период для профилактики и восстановления. В это время иммунитет лучше всего реагирует на естественные стимулы: движение, солнце, свежий воздух, питание», — заявила эксперт.

Как отметила специалист, профилактика представляет собой комплексный подход, в котором можно выделить 7 этапов. Для начала стоит выявить всевозможные скрытые проблемы, сдать базовые лабораторные анализы и оценить общее состояние ребенка.

Затем, по необходимости, стоит провести антипаразитарную чистку и следить за гигиеной, так как паразиты напрямую влияют на работу иммунитета. Не менее важно поддерживать микробиому кишечника, добавлять в рацион ферментированные продукты и пробиотики.

Также врач рекомендовала отказаться от частого использования антибиотиков и медикаментозного лечения, они сильно ослабляют организм. Лучше принимать цинк, витамины С и D, продукты с антимикробным действием, например, бруснику, шалфей и мяту.

После болезни важно проходить мягкую детоксикацию, особенно при использовании антибиотиков и вакцин, так как вирусы могут накапливаться в клетках и тормозить восстановление. Также и стресс влияет на иммунитет, стоит контролировать режим сна ребенка, экранное время и образ жизни.

В заключение Симонова отметила, что каждый ребенок нуждается в индивидуальном наборе оздоровительных мер, учитывающем возраст, общее состояние и образ жизни.