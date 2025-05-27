Врач назвал возможную причину череды смертей хоккеистов

Врач Жолинский: чаще всего спортсмены умирают от проблем с сердцем

Директор Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский назвал возможную причину череды смертей российских хоккеистов. По его словам, чаще всего спортсмены умирают от проблем с сердцем, сообщает Постньюс .

Жолинский отметил, что спортивные врачи тщательно отслеживали ситуацию и пришли к определенным выводам.

«Основными причинами трагедий являются гипертрофическая кардиомиопатия, аномалии коронарных артерий и генетические предрасположенности», — заявил врач.

Он также акцентировал внимание на том, что для спортсменов высокого уровня вероятность летального исхода выше. В связи с этим медицинские работники применяют полный спектр профилактических мер, включая реабилитацию и систематические комплексные обследования с особым вниманием к сердечно-сосудистой системе, заключил Жолинский.