Врач назвал симптом, который указывает на приближающийся инсульт

Врач‑терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил, что ухудшение памяти может указывать на приближающийся инсульт, сообщает «Царьград» .

В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что проблемы с памятью нередко связаны с нарушением мозгового кровообращения.

По словам специалиста, сужение сосудов и недостаток кислорода в тканях мозга приводят к ухудшению когнитивных функций. Человек становится менее внимательным, ему сложнее вспоминать привычные вещи.

«Если не обратить внимание на эти сигналы, в будущем они могут закончиться инсультом», — предостерег Прощаев.

Ведущая программы, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко добавила, что при первых признаках ухудшения памяти необходимо обратиться к врачу. Специалист проведет обследование и назначит ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи, чтобы оценить состояние кровотока и риск инсульта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.