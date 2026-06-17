Врач назвал причины сердечных приступов у молодых

Турецкая актриса Эдже Иртем умерла в 35 лет после сердечного приступа на следующий день после дня рождения. Терапевт Андрей Кондрахин назвал причины таких случаев у молодых, сообщает «Вечерняя Москва» .

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал главным фактором риска генетику. Если в семье были внезапные смерти от сердечного приступа, сценарий может повторяться через поколения. Мужчины сталкиваются с этим чаще из-за меньшего уровня эстрогена, который влияет на образование атеросклеротических бляшек.

Другой риск — тромбоэмболия. При малоподвижном образе жизни тромб может оторваться и закупорить легочную артерию. По словам врача, это может привести к мгновенной смерти в любом возрасте.

Кондрахин отметил, что опасные нарушения иногда возникают у людей без жалоб на сердце. Давление может повышаться незаметно, а человек чувствует себя нормально. Иногда причину не устанавливают даже после вскрытия; это называют синдромом внезапной смерти.

Накануне Иртем отмечала день рождения с друзьями. Утром ей стало плохо, она позвала близких, потеряла сознание и упала. Мать актрисы рассказала журналистам, что Эдже принимала сильные антидепрессанты и накануне выпила много алкоголя.

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