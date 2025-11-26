Врач назвал оптимальное количество шагов в день для людей старше 60 лет

Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Дмитрий Чернышов сообщил, что людям старше 60 лет для поддержания здоровья следует проходить не менее 7 000 шагов в день, сообщает «ФедералПресс» .

Поддержание физической активности с возрастом становится особенно важным. Чернышов рассказал, что более 60% граждан старше 60 лет недостаточно двигаются, что негативно сказывается на здоровье и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения.

Врач сослался на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, согласно которому риск смерти у людей, проходящих 7 000 шагов в день, на 47% ниже по сравнению с теми, кто ограничивается 2 000 шагов. Отмечается снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 25% и деменции на 38%.

Чернышов рекомендовал людям старше 60 лет ежедневно уделять ходьбе не менее 30 минут и выбирать удобную обувь для снижения нагрузки на позвоночник и суставы. При наличии проблем со стопами он посоветовал обращаться к ортопеду для подбора специальных стелек или обуви. Врач также отметил, что регулярная ходьба укрепляет костно-мышечную систему, снижает риск остеопороза, улучшает работу мозга, способствует снижению веса и нормализации уровня сахара в крови.

«Ходьба таит в себе нечто такое, что оживляет и обостряет мысли», — заключил эксперт.

