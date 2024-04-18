Врач Морозова объяснила важные различия в иммунитете взрослых и детей

У детей риск заболеваний выше, чем у взрослых, так как иммунитет у разных возрастов отличается. Об этом РИАМО рассказала старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова.

«Иммунные системы детей и взрослых различаются. Дети, из-за своих особенностей, имеют повышенный риск заболеваний, особенно в критические периоды роста. Уровень защитных сил организма может быть снижен из-за интенсивного метаболизма, направленного на рост и развитие», – сказала Морозова.

Она уточнила, что эти периоды обычно приходятся на возраст 4-6 лет и 10-12 лет, что делает детей более подверженными заболеваниям.

«К 15 годам иммунная система достигает своего пика и начинает постепенно ослабевать. У пожилых людей снижение иммунитета проявляется в увеличении заболеваемости. Недостаточный иммунитет может стать причиной хронических заболеваний, если не предпринимать меры для его укрепления», – заключила врач.

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