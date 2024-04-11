Связь мозга и кишечника: что такое блуждающий нерв и за что он отвечает

В материале РИАМО вместе с неврологом разбираемся, для чего нам нужен блуждающий нерв в организме.

Роль блуждающего нерва в нашем организме долгое время оставалась загадочной для ученых. Однако в дальнейшем стало понятно, что это настоящий дирижер всего тела: именно он посылает сигналы между мозгом и органами и сообщает, если вдруг что-то пошло не так. Подробнее о блуждающем нерве и его особенностях в беседе с РИАМО рассказал Антон Тихоновский, врач-невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково.

Что такое блуждающий нерв и почему он так называется

Блуждающий нерв – это один из 12 так называемых черепных нервов, названных так по месту их формирования и выхода. По словам Антона Тихоновского, блуждающий нерв является самым длинным черепным нервом, волокна которого пронизывают буквально все области нашего тела.

Нерв получил такое название из-за своей блуждающей траектории по всей брюшной полости и грудной клетке. Он состоит из сенсорных (чувствительных) и моторных (двигательных) нейронов, при этом большинство нейронов (около 80%) являются чувствительными.

Где находится и за что отвечает блуждающий нерв в организме человека

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Блуждающий нерв, как и все остальные черепные нервы, находится в черепе, от 6 до 8 его корешков отходят от продолговатого мозга, который на границе черепа переходит в спинной мозг.

«Функции блуждающего нерва крайне разнообразны и жизненно важны. Он является незаменимым соединением тела и мозга, контролирует дыхание, частоту сердечных сокращений, кровяное давление и перистальтику кишечника, рефлексы, такие как кашель и глотание, обеспечивает поведенческие реакции, необходимые для выживания: кормление, питье и реакции тела во время болезни», - объясняет врач-невролог.

Какие симптомы могут говорить о том, что с блуждающим нервом «что-то не то»

«Частым симптомом поражения блуждающего нерва является нарушение глотания, снижается так называемый глоточный рефлекс, возникает поперхивание, жидкая пища или вода могут вытекать из носа», - отмечает Тихоновский.

Кроме того, по словам невролога, при осмотре можно заметить асимметрию мягкого неба, при одностороннем поражении блуждающего нерва часть мягкого неба будет опущена. Могут также появиться насильственный плач, который проявляется так, что пациент плачет без явной причины. Речь становится непонятной.

Как связан мозг и кишечник

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Впервые влияние головного мозга на работу желудочно-кишечного тракта и в целом нашей пищеварительной системы продемонстрировал И.П. Павлов. В его эксперименте было показано, что секрет желудка и поджелудочной железы выделяется в ответ на сенсорные сигналы, такие как запах и вид пищи. В настоящее время существует концепция «ось кишечник-мозг», которая заключается в том, что мозг и желудочно-кишечный тракт связаны между собой посредством биохимических веществ, нейромедиаторов, которые проводят информацию в двух направлениях. Кишечник имеет собственный набор нервных структур, которые в совокупности называются интрамуральное нервное сплетение. Изменение активности данного сплетения определят усиление или ослабление активности нашего кишечника.

Как рассказывает Антон Тихоновский, блуждающий нерв оказывает так называемое парасимпатическое влияние на кишечник, что проявляется повышением активности желудочно-кишечного тракта, способствует перистальтике и расслаблению сфинктеров И, следовательно, обеспечивает быстрое продвижение содержимого по желудочно-кишечному тракту. Также врач отмечает, что совокупность микроорганизмов кишечника, которая называется микробиотой, может выделять ряд биологически активных веществ, нейромедиаторов.

«Ведутся активные попытки выяснить, насколько данные вещества и функции микробиоты могут помочь в лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, аутоиммунных патологий», - говорит эксперт.

Аритмия и воздействие на сердце

Парасимпатическая стимуляция сердца, за которую отвечает блуждающий нерв, снижает частоту и силу сокращений сердца, что, в свою очередь, снижает так называемую насосную функцию сердца, позволяя ему отдыхать между периодами усиленной работы.

«Но в некоторых случаях парасимпатическая активность может снизиться, в этом случае станет преобладать активирующее влияние симпатической части вегетативной нервной системы, что приведет к появлению тахикардии, которая может возникать внезапно и на небольшой промежуток времени, в тогда она будет называться пароксизмальной тахикардией», - объясняет Тихоновский.

По словам невролога, существует и такой феномен, который связывает блуждающий нерв, желудочно-кишечный тракт и деятельность сердца. Данный симптомокомплекс называется гастрокардиальный синдром Удена – Ремхельда. Проявляется данный синдром болью за грудиной, изменением ритма сердца и уровня артериального давления. Причиной служит возбуждение рецепторов пищевода и желудка при их переполнении и, соответственно, повышении давления в брюшной полости. Также причиной появления синдрома Удена-Ремхельда может быть расположение большей части желудка в заднем средостении при значительной грыже пищеводного отверстия диафрагмы.

Как врач диагностирует проблемы с блуждающим нервом

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Тихоновский объясняет, что для того, чтобы заподозрить патологию блуждающего нерва, необходимо заглянуть пациенту в рот, провести полноценный неврологический осмотр, при этом оценить, нет ли слабости (пареза) мягкого неба, проверить глоточный рефлекс, может ли пациент проглотить воду и не поперхнуться, оценить голос и речь обратившегося пациента. Дополнительно могут понадобиться УЗИ щитовидной железы, МРТ головного мозга.

Может ли «болеть» блуждающий нерв

По словам врача, боль может появиться при повреждении верхнего гортанного нерва – ветви тройничного нерва. В этом случае боль приступообразного характера будет локализоваться в ухе, иррадиироваться в боковой отдел шеи и щитовидную железу. Возможно также и поражение еще одной ветви – ушной ветви блуждающего нерва, повреждение которой будет проявляться сильной болью в зоне за ухом и шейно-затылочной области и в области надплечья.

«Также стоит помнить, что блуждающий нерв располагается рядом с языкоглоточным нервом. Их тесное соседство нередко заканчивается одновременным повреждением обоих нервов, что может проявиться болью в области языка, уха, глотки и будет усиливаться при зевании и глотании, также за счет повышенной активизации блуждающего нерва может появиться брадикардия (замедление сердечного ритма)», - уточняет Антон Тихоновский.

Что такое ваготония: первые симптомы и лечение болезни

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Ваготония – это преобладание тонуса парасимпатической нервной системы. При этом состоянии у человека может отмечаться снижение пульса, повышенная потливость ладоней, мраморность кожи, склонность к пониженному давлению и обморокам, отмечает Тихоновский.

«Стоит отметить, что у спортсменов или регулярно тренирующихся людей часто отмечается снижение пульса (брадикардия), которую можно объяснить ваготонией», - говорит врач-невролог.

Эксперт отмечает, что пациентам с подобными симптомами стоит помнить, что нельзя резко вставать из положения сидя или положения лежа, так как это может привести к резкому снижению давления и потери сознания. Важно высыпаться, регулярно заниматься спортом.

Тихоновский советует сместить акцент в сторону симпатической активности – обливания холодной водой, контрастный душ. Редко могут понадобиться препараты, которые способны повысить активность симпатической нервной системы. При склонности к низкому артериальному давлению стоит следить за водным режимом и выпивать в день не менее 30 мл воды на 1 кг массы тела, также может помочь кофеин, который доступен в аптеках в виде таблеток.